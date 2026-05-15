В Орехово-Зуевском на 60% завершили капремонт Дрезненской школы

В Дрезне городского округа Орехово-Зуево на улице Коммунистической, 12 продолжается капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской средней школы № 1, строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 65 специалистов и одна единица техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, устанавливают оконные блоки, монтируют инженерные коммуникации.

В здании проведут полный цикл работ, обновят кровлю и фасад, приведут в порядок входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Ремонт завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.