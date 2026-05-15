В новых рассекреченных файлах США об НЛО нашли мрачные заявления, которые якобы передали человечеству «существа из космоса», сообщает Daily Mail. Среди документов оказался меморандум ФБР от 12 января 1955 года, связанный с Detroit Flying Saucer Club — одной из ранних американских уфологических организаций, изучавших «летающие тарелки».

В документе говорится, что участник клуба Рэндалл Кокс рассказал агентам о нескольких посланиях от внеземных существ. По его словам, они утверждали, что все планеты, кроме Земли, уже «завоевали космическое пространство», а людей считают «низшей формой универсального существования».

Еще одно сообщение якобы объясняло цель контактов: подготовить землян к будущим посадкам кораблей из космоса. При этом «тарелки» описывались как дружественные США, что заинтересовало ФБР с точки зрения национальной безопасности.

В том же деле упоминалась Дороти Мартин, домохозяйка из Иллинойса, которая в 1954 году заявляла, что получает телепатические послания от «внеземных собеседников», представившихся «Стражами» (англ. «Guardians»). Она ждала катастрофических потопов и спасения на летающих тарелках, но пророчество не сбылось.

Новые файлы также включают снимки, отчеты пилотов, материалы миссий Apollo и видео странного светящегося объекта, похожего на восьмиконечную звезду. Официально документы не доказывают существование пришельцев, но оставляют тот самый неприятный холодок: что именно власти США десятилетиями собирали в этих архивах?