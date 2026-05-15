Долгая работа за компьютером, телефон в руках и даже умные часы за рулем постепенно меняют то, как человек держит голову, плечи и верхнюю часть спины, пишет Eating Well. Физиотерапевт Дэн Гинейдер предложил два простых упражнения у стены, которые помогают исправить осанку, легко укрепить мышцы и снять привычное напряжение.

Первое упражнение — «ангел у стены». Нужно встать спиной к стене так, чтобы ее касались голова, шея, лопатки, спина и руки. Расстояние между пятками и стеной примерно 15-20 см. Затем нужно медленно поднимать руки вверх, будто рисуя снежного ангела. Важно остановиться, когда руки начинают отрываться от стены, и плавно вернуться вниз, чтобы повторить динамику. Рекомендуется сделать три подхода по восемь повторений.

Второе упражнение — комплекс I, T и Y. Нужно встать лицом к стене как можно ближе и по очереди отводить руки назад в трех положениях: вдоль тела в форме I, в стороны в форме T и над головой в форме Y. Движения должны быть медленными, с акцентом на работу мышц между лопатками и под ними. Рекомендуется три подхода по пять повторений.

При этом Гинейдер напоминает: идеальной осанки для всех не существует. Важнее не сидеть неподвижно часами, а менять положение, вставать и проверять тело примерно каждые 30 минут. Такая забота о себе помогает чувствовать себя свободнее и постепенно укреплять спину без сложного оборудования.