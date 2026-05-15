Российский малый бизнес столкнулся с резким всплеском киберугроз в 2026 году

С января по апрель 2026 года интенсивность хакерских атак на сектор МСБ в России подскочила на 35%. Основную опасность представляет банковское вредоносное ПО, способное полностью опустошить счета организаций, пишет Газета.ру.

Масштабы цифровой экспансии на частный сектор

Аналитики «Лаборатории Касперского» зафиксировали существенное ухудшение ситуации в сфере кибербезопасности для небольших компаний. За первые 4 месяца 2026 года общее число инцидентов увеличилось более чем на треть. Преступники активно применяют широкий арсенал инструментов, включая специализированные эксплойты, трояны для кражи банковских данных, а также скрытые бэкдоры. Не менее опасными остаются программы-вымогатели, число столкновений с которыми выросло на 14%.

Угроза финансовым активам и активность Buhtrap

Особую тревогу у специалистов вызывает возросшая популярность банковских троянов, применение которых увеличилось на 30%. В лидерах вредоносного рейтинга оказался вирус Buhtrap, число жертв которого среди сотрудников небольших фирм выросло в 3 раза по сравнению с 2025 годом. Эта программа нацелена на бухгалтеров и финансовых менеджеров. Проникая в систему, вирус предоставляет взломщикам неограниченный контроль над компьютером, что позволяет беспрепятственно выводить денежные средства со счетов юридических лиц.

Уязвимости удаленного доступа и методы защиты

Злоумышленники продолжают эффективно эксплуатировать протокол RDP, подбирая пароли для несанкционированного проникновения в корпоративные сети. В «Лаборатории Касперского» отмечают, что небольшие предприятия зачастую становятся более легкой мишенью, чем крупные корпорации. Для минимизации рисков эксперты рекомендуют внедрять комплексную фильтрацию трафика, использовать надежное антивирусное ПО и обеспечивать строгий контроль парольной политики. Однако ключевым фактором остается обучение персонала правилам цифровой гигиены для распознавания методов социальной инженерии.