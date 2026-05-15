Новый корпус за 4 млрд руб. вводится в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске

В бизнес‐парке «Гринвуд», расположенном в Красногорске, готовятся к вводу нового выставочного корпуса. Инвестиции в его строительство, оснащение и запуск достигли 3,85 млрд руб., сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь нового объекта составляет 28 тыс. кв. м. На текущий момент строительные работы полностью завершены, идет наладка оборудования. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на июнь 2026 года.

Бизнес‐парк «Гринвуд» давно зарекомендовал себя как ключевой хаб для китайского бизнеса в России. Его создание и развитие входит в число крупнейших проектов китайских инвесторов в Подмосковье.

Сегодня на территории комплекса работают свыше 400 резидентов из 14 стран. При этом почти половина иностранных компаний — представители Китая: их количество достигло 180.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.