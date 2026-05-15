Минтранс Подмосковья: статистика аварийности на дорогах региона за 4 мес.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с января по конец апреля 2026 года в регионе зафиксировано 782 дорожно‐транспортных происшествия — это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Позитивная динамика прослеживается и в показателях пострадавших: число погибших в ДТП снизилось на 40%, составив 121 человека, а количество раненых уменьшилось на 11%, достигнув 941 человека.

Анализ аварийности показал, что три наиболее распространенных типа ДТП в Подмосковье остались прежними, но при этом по каждому из них зафиксировано заметное снижение показателей. Так, количество столкновений транспортных средств составило 382 случая — на 14 происшествий меньше, чем годом ранее. В этих авариях пострадали 535 человек, 59 погибли.

Существенно сократилось число наездов на пешеходов вне переходов: зафиксировано 123 таких ДТП, что на 65 случаев меньше прошлогоднего показателя. В результате этих происшествий травмы получили 107 человек, 23 погибли.

Еще более заметное снижение отмечено в категории наездов на пешеходов на переходах: здесь число аварий уменьшилось на 56 случаев, до 103 происшествий. В них были ранены 97 человек, погибли 9 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.