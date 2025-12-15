Дед Мороз застрял на багажнике: что на самом деле грозит водителю из Балашихи за необычный декор авто?

Жители Балашихи обсуждают в местном телеграм-канале необычный новогодний декор автомобиля, замеченный на улице. Юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS дала юридическую оценку креативности собственника авто.

У горожан создалось впечатление, что Дед Мороз повис на автомобиле, потому что не может взобраться из-за внушительных габаритов. Многие комментаторы отнеслись к инициативе собственника авто с юмором. Они призвали помочь волшебнику, ведь ему еще подарки разносить. Фигура Деда Мороза в натуральную величину прикреплена на дверь багажника.

«А что с оленями? Неужели на внедорожнике быстрее?» — комментировали пользователи.

Без юмора к ситуации отнеслась юрист Измайлова, однако критики не последовало. Эксперт рассказала, что подобный декор не нарушает правила дорожного движения. Собственникам разрешено декорировать машину таким образом, чтобы обзор оставался открытым.

Важно, чтобы украшения не мешали работе омывателей и дворников, не имитировали работу спецсигналов, не маскировали поворотники и стоп-сигналы. В противном случае водитель заплатит штраф. Иногда не исключено и лишение прав.

