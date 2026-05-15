В Московской области вырастет штраф для пассажиров за безбилетный проезд в автобусах

С 18 мая начнет действовать новый размер штрафа за безбилетный проезд на автобусных маршрутах общественного транспорта. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях региона, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь за проезд без билета в автобусах региона пассажирам придется заплатить 5000 руб. Такая же сумма штрафа предусмотрена и в случае неправомерного использования документов, подтверждающих право на льготный или бесплатный проезд.

Кроме того, в регионе продолжает действовать закон от 18.06.2022 № 85/2022‐ОЗ, запрещающий прием наличных денежных средств или переводов на банковскую карту в счет оплаты проезда непосредственно в салоне транспортного средства. Нарушение этого правила также влечет за собой штраф в размере 5000 руб. Такая санкция предусмотрена уже для водителей автобусов, принимающих оплату подобным образом.

