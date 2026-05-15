Уход по-английски спасет вечеринку? Психолог объяснил пользу тихого побега без прощаний

Тихо исчезнуть с вечеринки, не обходя всех с прощаниями, может быть не грубостью, а способом сохранить силы, пишет Daily Mail. Психолог Труди Михан из Королевского колледжа хирургов в Ирландии считает, что такой «уход по-английски» иногда полезен для психики.

По ее словам, прощание — это не простая формальность, а целый социальный ритуал. Нужно выбрать момент, обнять нужных людей, объяснить уход, пообещать встретиться снова и при этом никого не обидеть. После долгого вечера на это может уже не оставаться энергии.

«Иногда тихий уход — это вопрос самоуважения и заботы о запасе сил, даже если вечер вам правда понравился», — объяснила Михан.

Особенно это знакомо людям, которых быстро утомляет общение: они весь вечер следят за собой, стараются соответствовать ожиданиям и боятся выглядеть неловко. В такой ситуации последний ресурс разумнее потратить на восстановление, а не на затянутый финал.

Но психолог предупреждает: важно понять мотив. Если человек уходит тихо, чтобы позаботиться о себе и потом снова прийти к друзьям, это нормально. Если же он исчезает потому, что считает себя неважным, это уже тревожный знак.

Михан советует заранее сказать близким, что иногда вы можете уйти без долгих прощаний. Так «побег» не будет выглядеть холодностью, а вечер закончится без лишней драмы.