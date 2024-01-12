Фигуристка Косторная дерзко отреагировала на отказ дизайнера Куклычевой перешивать костюм в новогоднюю ночь

Интернет-портал KazanFirst восстанавливает хронологию событий, с какого момента начался скандал между известной фигуристкой Аленой Косторной и дизайнером Аленой Куклычевой. Обе девушки активно освещали проблему в социальных сетях. Отсчет можно начать с поста, когда дизайнер сообщила, что прекращает сотрудничество с фигуристкой по двум причинам: много необоснованных требований к костюмам и задолженность за прежние наряды в размере более 200 тысяч рублей.

Алена Куклычева рассказала, что фигуристка потребовала к вечеру 1 января переделать наряд для выступления. Она не подходила к выбору декора костюма рационально. Например, просила обшить все перьями, которые всегда выпадают после поддержек.

Дизайнер заявила, что не намерена работать в новогоднюю ночь. К тому же, она напомнила о задолженности за другие костюмы в размере 240 тысяч рублей. Чемпионка уверена, что она ничего не должна.

Конфликт начал утихать. Спортсменка вернула костюмы. Пакет для них выбрала с надписью:

«Ля ты крыса»

Дизайнер снова рассказала общественности о том, что такое отношение ее оскорбляет. Сотрудничество девушки прекратили, но кто из них прав, а кто виноват, каждый определяет самостоятельно.

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