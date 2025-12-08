Фиктивные дворник и курьер: начальница МФЦ пять лет платила родственнику, не выходившему на работу

Бывшую 57-летнюю начальницу отдела УМФЦ подозревают в превышении должностных полномочий, вследствие чего из бюджета было выплачено свыше 1 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК и прокуратуру Кузбасса.

По информации издания, родственник бывшей начальницы в силу проблем со здоровьем не мог работать. Однако подозреваемая трудоустроила его в УМФЦ на должность дворника. На протяжении пяти лет он получал заработную плату, но не выполнял необходимые задачи. В 2022 году для родственника открыли еще одну вакансию — должность курьера.

По данным издания, с 2023 года женщина фиктивно трудоустроила своего 54-летнего сожителя. Мужчина якобы был сотрудником УМФЦ. На самом же деле он работал совершенно в другой области. Перечисленные факты стали основанием для возбуждения уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточное количество материалов, чтобы передать дело в суд.

«ГАУ "УМФЦ Кузбасса" причинен имущественный вред на общую сумму свыше 1 млн 300 тыс. руб.», — заключила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации издания, подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, а сожителю — до шести лет пребывания в тюрьме.

