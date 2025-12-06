«Нарушений не заметят»: в Петербурге начальник колонии и киллер создали бизнес на страхе заключенных
Начальника колонии в Петербурге задержали за вымогательство взяток у заключенных
Начальника исправительной колонии (ИК-4) в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в получении взяток, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».
По данным источника, подозреваемый действовал в преступном сговоре с одним из заключенных, отбывающим срок за организацию заказных расправ. Вместе они вымогали денежные средства у других осужденных, содержащихся в учреждении.
За предоставленные взятки координатор киллеров и его сообщник из числа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обещали, что начальник колонии будет закрывать глаза на различные нарушения правил отбывания наказания.
Сейчас следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего и выясняют детали преступной схемы.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области при бегстве из страны задержали смотрящего за Шелеховом авторитета.