«Нарушений не заметят»: в Петербурге начальник колонии и киллер создали бизнес на страхе заключенных

Начальника исправительной колонии (ИК-4) в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в получении взяток, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По данным источника, подозреваемый действовал в преступном сговоре с одним из заключенных, отбывающим срок за организацию заказных расправ. Вместе они вымогали денежные средства у других осужденных, содержащихся в учреждении.

За предоставленные взятки координатор киллеров и его сообщник из числа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обещали, что начальник колонии будет закрывать глаза на различные нарушения правил отбывания наказания.

Сейчас следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего и выясняют детали преступной схемы.

