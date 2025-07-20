Очередной раунд переговоров Украины и России в Стамбуле, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, мог стать результатом тайного сговора Киева и Вашингтона. Таким мнением поделился автор материала, опубликованного в немецком журнале Spiegel.

Автор аргументировал свою позицию. По его мнению, внимание стоит обратить на визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев. Кроме того, в отношении России был объявлен 50-дневный ультиматум.

«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», — говорится в публикации.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил РФ провести встречу переговорных групп. Подобной информацией поделился глава киевского режима в субботу, 19 июля. Зеленский добавил, что встреча может состояться на рабочей неделе, которая начнется с 21 июля. Источник в российской переговорной группе подтвердил информацию, что Киев инициирует проведение очередной встречи в рамках переговорного процесса, сообщило РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время точная дата не согласована. Он уточнил, что стороны должны назначить день для встречи в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Австралия с разрешения США отдала Украине списанные Abrams на 1 млрд долларов.