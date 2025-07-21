Стала известна возможная дата новых переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Россия и Украина могут буквально на днях провести новый раунд мирных переговоров в Стамбуле. Такие данные появились у турецкого издания İndependent türkce.

Журналисты сослались на информацию, полученную от неких дипломатических источников. Судя по ней, переговоры могут пройти уже в середине текущей недели.

«Переговоры могут состояться в среду или четверг», — указали они.

При этом авторы статьи отметили, что пока неизвестно ни точное время, ни место встречи представителей РФ и Украины. Также неясно, кто именно из переговорщиков будет входить в делегации с обеих сторон.

Ранее появились сведения, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. На площади Тяньаньмэнь 3 сентября состоится военный парад, посвященный победе во Второй мировой войне. Это событие может стать поводом, который соберет вместе глав всех трех государств.