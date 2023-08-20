Financial Times: США призывают Украину вести войну «на истощение» из-за последних неудач

В Вашингтоне уверены, что Украина не должна жалеть военных и обязана перестать опасаться риска. В бой надо отправлять большое количество военных, чтобы можно было добиться каких-то успехов. Американские должностные лица считают, что основным направлением должно стать южное. Именно туда стоит перебрасывать лучшие войска. Война «на истощение» может продлиться до 2024 года. Перейти к таким мерам в Вашингтоне предлагают из-за неудач в ходе контрнаступления.

Издание располагает информацией, что между украинскими и американскими должностными лицами возникают разногласия. Так, в Вашингтоне считают, что нет необходимости укреплять восточное направление и отправлять туда профессиональных военных. В Киеве сделали все наоборот.

Издание отмечает, что конгрессмен Энди Харрис, который представляет интересы республиканской партии, на встрече с избирателями высказал мнение о невозможности победы Украины в конфликте с Россией. Он предлагает уменьшить помощь Киеву, от которой все равно нет толку. Политик официально завил, что контрнаступление ВСУ провалилось.