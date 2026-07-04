Флаг зацепился за дерево: парашютист рухнул на шатер с пивом в 5 метрах от зрителей в Калифорнии

В Северной Калифорнии во время родео произошел инцидент с участием парашютиста. На опубликованных в социальных сетях кадрах зафиксировано, как спортсмен с флагом Соединенных Штатов выполнял спуск с неба, но его купол зацепился за ветви дерева, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в результате инцидента мужчина сбился с траектории и приземлился вне огороженной зоны арены. Он упал в непосредственной близости от зрителей. Судя по видеозаписям, посадка была жесткой. Официальной информации о состоянии парашютиста не приводится.

«От лица Профессионального родео Фолсома и (туристической организации - ред.) Choose Folsom сообщаем: наш парашютист Росс в безопасности и вышел на арену после прыжка под овации зрителей», — говорится в сообщении родео в Facebook*.

Согласно данным телеграм-каналов, родео в небольшом калифорнийском городке Фолсом имеет полувековую историю — традиционное мероприятие проводится здесь уже более 60 лет подряд. В этом году праздник был приурочен к 250-летию Соединенных Штатов. Однако эффектное выступление парашютиста с американским флагом пошло не по плану. Из-за того, что утяжелитель зацепился за ветви деревьев, скайдайвер сбился с траектории и рухнул прямо на навес с пивными напитками, приземлившись всего в 5 метрах от шокированной публики. Сам парашютист серьезно не пострадал. Единственным последствием жесткой посадки оказалась разбитая губа.

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