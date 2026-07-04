По информации ведущего метеоролога центра «Фобос» Михаила Леуса, погодные условия в Московском регионе в ближайшие часы будут определяться атмосферным фронтом циклона, который смещается с южных широт. Прогнозом эксперт поделился в своем телеграм-канале.

По данным эксперта, к середине дня его центр достигнет районов Рязанской области. По этой причине небо затянут плотные облачные массивы. Начнутся осадки, местами сопровождаемые грозовыми явлениями, что существенно снизит поступление солнечного света и тепла на поверхность земли.

«Москва: начало похолодания», — отметил эксперт.

Синоптик проинформировал, что дневные показатели температуры в столице будут колебаться в диапазоне от +20 до +22 градусов. В то время как на территории области термометры могут показать от +19 до +24 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Однако при грозовых порывах его сила может возрасти. Барометры покажут понижение атмосферного давления до 737 мм ртутного столба — это значение окажется ниже установленной климатической нормы.

В воскресенье, 5 июля, погода существенно не изменится: синоптик прогнозирует кратковременные дожди. Ночью ожидается +15…+17 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Ранее сообщалось, что неделя в столице начнется с гроз, а закончится теплом.