По его словам, взятие города — крупного и мощно укрепленного пункта с подземными цехами заводов и плотной застройкой — стало серьезным успехом российских войск.

Литовкин отметил несколько аспектов значения этого события. Во‑первых, Константиновка — стратегические «ворота» к Краматорску, Дружковке и Славянску, а значит, ее освобождение открывает путь к освобождению оставшихся городов ДНР. Во‑вторых, в районе города были окружены и уничтожены крупные элитные силы ВСУ.

Особое значение эксперт придает политическому контексту: по его мнению, освобождение Константиновки — это «пощечина» Зеленскому на фоне его заявлений о планах в течение 40 дней наносить удары по России, чтобы вынудить ее запросить мир.

Кроме того, событие происходит накануне саммита НАТО в Анкаре (7–8 июля). Как считает Литовкин, это демонстрация готовности России не считаться с интересами альянса и сигнал о бессмысленности противостояния с ней.