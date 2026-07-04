Где нельзя снимать и что грозит за публикацию: адвокат объяснил границы законной видеосъемки незнакомцев

Российские законы позволяют вести фото- и видеосъемку незнакомых людей в общественных местах, однако из этого правила предусмотрены некоторые исключения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Дмитрий Минов.

«Российское законодательство не содержит общего запрета на фото- и видеосъемку людей в общественных местах. Поэтому, как правило, если человек находится на улице, в парке, на площади, в транспорте, торговом центре или ином месте, открытом для свободного посещения, сам по себе факт его попадания в кадр не является нарушением закона. При этом право на съемку не является абсолютным. Оно не должно нарушать конституционные права граждан, в первую очередь право на неприкосновенность частной жизни», — сказал он.

По словам Минова, недопустимо вести съемку в местах, где человек вправе рассчитывать на конфиденциальность, а также использовать съемку для преследования, унижения достоинства или иных противоправных целей.

Эксперт также подчеркнул, что важно разграничивать сам процесс съемки и последующее использование изображения. Как правило, для съемки человека в общественном месте отдельное согласие не требуется. Однако, по его словам, именно публикация кадров в интернете или СМИ без разрешения запечатленного лица чаще всего становится причиной судебных разбирательств. Адвокат напомнил, что в каждом конкретном случае необходимо учитывать контекст съемки и цели, с которыми она производилась, чтобы не нарушить права граждан на частную жизнь.

«Однако публикация фотографии или видеозаписи регулируется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу использование изображения гражданина допускается только с его согласия. Закон предусматривает исключения. Например, оно не требуется, если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, если оно получено при съемке в месте, открытом для свободного посещения, и гражданин не является основным объектом использования изображения, либо если человек позировал за плату», — отметил Минов.

По словам адвоката, если в процессе фото- или видеосъемки либо при размещении полученных материалов были незаконно собраны или обнародованы данные, касающиеся частной жизни гражданина и содержащие личную либо семейную тайну, в зависимости от конкретных обстоятельств дела может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

«Например, статья 137 УК РФ предусматривает ответственность именно за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни, а не за сам факт фото- или видеосъемки. Сегодня многие ошибочно полагают, что если человек попал в кадр в общественном месте, то его изображение можно беспрепятственно публиковать. На практике это не так. Закон защищает не только право на частную жизнь, но и право гражданина распоряжаться своим изображением», — сказал эксперт.

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