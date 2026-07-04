В МВД России дали рекомендации по защите личных финансов. В пресс‑центре министерства ТАСС сообщили, что для сохранности денег стоит подключить СМС‑уведомления обо всех операциях по карте и установить лимиты на снятие наличных.

Также в ведомстве напоминают: нельзя передавать свою карту или платежные данные третьим лицам. Кроме того, не следует использовать свою карту или счет для операций в интересах других людей — даже если предлагают комиссию: это грозит не только потерей средств, но и вовлечением в преступную схему.

В МВД особо подчеркивают: настоящий сотрудник банка никогда не попросит провести операцию через банкомат «для защиты» карты. А если незнакомцы требуют срочно снять деньги и перевести их «на безопасный счет» — это признак мошенничества.