Лимиты и СМС‑уведомления: МВД — о правилах безопасности карт
МВД: для сохранности денег стоит подключить СМС‑уведомления
Фото: [istockphoto.com/alexialex]
В МВД России дали рекомендации по защите личных финансов. В пресс‑центре министерства ТАСС сообщили, что для сохранности денег стоит подключить СМС‑уведомления обо всех операциях по карте и установить лимиты на снятие наличных.
Также в ведомстве напоминают: нельзя передавать свою карту или платежные данные третьим лицам. Кроме того, не следует использовать свою карту или счет для операций в интересах других людей — даже если предлагают комиссию: это грозит не только потерей средств, но и вовлечением в преступную схему.
В МВД особо подчеркивают: настоящий сотрудник банка никогда не попросит провести операцию через банкомат «для защиты» карты. А если незнакомцы требуют срочно снять деньги и перевести их «на безопасный счет» — это признак мошенничества.