Агроном выявила простой способ сохранить урожай смородины без лишней химии: копеечное средство убережет урожай

Обычная пищевая сода может помочь защитить смородину от вредителей и грибковых заболеваний, а также улучшить состояние почвы. Агроном рассказал, когда такие обработки действительно эффективны. Об этом пишет REGIONS .

Пищевая сода может стать полезным средством при уходе за смородиной, если использовать ее правильно. По словам агронома Леонида Суровцева, содовые растворы помогают снизить риск грибковых заболеваний, бороться с некоторыми вредителями и поддерживать оптимальное состояние почвы.

Весной сода помогает защитить кусты от тли

Специалист отметил, что проводить первую обработку лучше ранней весной до распускания почек или в конце апреля — начале мая, когда начинают появляться листья.

В этот период содовый раствор помогает бороться с галловой тлей, которая поражает листья смородины и вызывает появление характерных красных вздутий. Для лучшего удержания раствора на листьях в него рекомендуется добавить небольшое количество жидкого или хозяйственного мыла, уделяя особое внимание обработке нижней стороны листьев.

Раствор используют против мучнистой росы

По словам агронома, сода также может быть эффективна при первых признаках мучнистой росы. Щелочная среда замедляет развитие грибка, поэтому обработку желательно проводить сразу после появления белого налета на листьях.

При этом специалист подчеркнул, что содовые растворы подходят только для профилактики и начальной стадии заболевания. Если болезнь уже сильно распространилась, для спасения растений потребуется применение специальных фунгицидов.

Осенью сода помогает подготовить почву к зиме

После окончания сезона соду можно использовать для снижения кислотности почвы и профилактики распространения грибковых инфекций. По словам агронома, такая обработка помогает уменьшить количество возбудителей болезней, которые остаются зимовать в верхнем слое грунта.

Вместе с тем специалист рекомендует применять этот способ не чаще одного раза в 2–3 года и только после проверки кислотности почвы. На щелочных грунтах использование соды может нанести растениям вред.