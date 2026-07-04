Сколько дронов сбили над регионами РФ 4 июля 2026-го: атака дронов на Москву и Ленинградскую область, последние новости

В промежутке с 20:00 3 июля до 07:00 4 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа. Соответствующие данные опубликованы на официальных ресурсах Министерства обороны РФ. Отмечается, что боевая работа велась в воздушном пространстве 19 регионов и над акваториями двух морей. В Минобороны подчеркнули, что массированная атака была успешно отражена дежурными расчетами ПВО.

Данные Минобороны: 19 регионов и две акватории

По информации ведомства, уничтожение целей производилось в воздушном пространстве 19 субъектов федерации: Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Помимо этого, поражение целей фиксировалось над водами Азовского и Черного морей.

Ленинградская область

В Ленинградской области отражение воздушного удара продолжилось и в утренние часы 4 июля. Глава региона Александр Дрозденко доложил об уничтожении 67 вражеских дронов. По его оценке, опасность новых атак сохраняется.

«Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется», — отметил глава региона Дрозденко.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что минувшей ночью в регионе была пресечена воздушная атака. В ходе боевой работы сбиты ракеты и беспилотники в небе над Чертковским, Тарасовским и Шолоховским районами, а также над акваторией Таганрогского залива.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил губернатор Слюсарь.

Москва

На подступах к столице средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июля уничтожили 15 украинских дронов, следовавших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, жертв и разрушений на земле не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.

Тульская область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что в воздушном пространстве региона силами ПВО ликвидированы восемь украинских беспилотников. По его данным, пострадавших и разрушений нет, оперативные группы продолжают мониторинг местности.

«Прошедшей ночью восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев в своем канале на платформе «Макс».

Работа аэропортов

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля. Ранее введенные временные запреты сняты, транспортные узлы функционируют в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти появится комитет по борьбе с беспилотниками.