Бабушка вместо мамы: юрист объяснила, кто из родственников может уйти в отпуск по уходу за ребенком

Бабушки и дедушки наравне с родителями могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.

Законодательством не установлен жесткий перечень лиц, имеющих право на данный вид социальной гарантии, отметила юрист. Претендовать на него могут не исключительно родители: в число правопреемников включены также бабушки, дедушки, совершеннолетние сестры и братья. В перечень также входят официальные опекуны, которые фактически осуществляют присмотр за несовершеннолетним. Каждому из указанных граждан при соблюдении необходимых условий гарантируется выплата соответствующего пособия.

«Отпуск может взять не только мать, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически ухаживающий за ребенком. В отпуске по уходу можно находиться до трех лет, пособие выплачивается до 1,5 лет», — сказала Балдина.

Юрист добавила, что размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году составляет от ₽10 837 до ₽83 021 в месяц. Рассчитывается оно как 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года. Таким образом, итоговая сумма выплаты напрямую зависит от дохода заявителя, но не может быть ниже установленного государством минимального порога.

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