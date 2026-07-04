Новые штаммы фитофторы могут уничтожить урожай томатов: как защититься

В Подмосковье огородников предупредили об активном распространении фитофторы. Специалист рассказал, почему болезнь стала опаснее, как распознать первые признаки и какие меры помогут сохранить урожай, пишет REGIONS .

В Подмосковье огородники вновь столкнулись с активным распространением фитофторы. По словам агронома Леонида Суровцева, в 2026 году заболевание стало развиваться быстрее из-за появления более агрессивных штаммов и благоприятных погодных условий. Специалист рассказал, как вовремя распознать инфекцию и защитить посадки.

Какие признаки указывают на фитофтору

Фитофтороз поражает томаты, картофель и другие пасленовые культуры. Возбудитель болезни легко распространяется ветром, каплями дождя и через зараженный инвентарь.

Первыми признаками заболевания становятся бурые расплывчатые пятна на листьях. При высокой влажности на их обратной стороне появляется белый налет. Затем темные пятна возникают на стеблях, а плоды покрываются вдавленными участками, начинают чернеть и загнивать. По мере развития инфекции листья засыхают, скручиваются и опадают.

Агроном подчеркнул, что при обнаружении первых симптомов пораженные листья и плоды необходимо сразу удалить и вынести с участка. Их нельзя отправлять в компост, поскольку это способствует дальнейшему распространению инфекции.

Почему привычные способы защиты уже не помогают

По словам специалиста, новые штаммы фитофторы стали устойчивее к отдельным средствам защиты растений. Кроме того, теплое и влажное лето создает идеальные условия для быстрого распространения заболевания.

Ситуацию усугубляют распространенные ошибки дачников. Многие используют одни и те же препараты несколько лет подряд, начинают обработки только после появления болезни и не соблюдают рекомендованные интервалы между опрыскиваниями.

Чем обрабатывать томаты и картофель

Для борьбы с фитофторой агроном рекомендует сочетать профилактику, правильную агротехнику и современные фунгициды. Среди наиболее эффективных средств он назвал препараты на основе фамоксадона и цимоксанила, манкоцеба и мефеноксама, а также азоксистробина и мефеноксама. Для профилактических обработок также подходит бордоская смесь.

Тем, кто предпочитает биологические средства защиты, специалист советует использовать «Фитоспорин-М» и «Алирин-Б». Однако такие препараты наиболее эффективны именно для профилактики, а не при уже развившемся заболевании.

Если фитофтора успела распространиться, следует применять системные фунгициды, строго соблюдая инструкцию и прекращая обработки химическими препаратами не позднее чем за 20 дней до сбора урожая.

Как снизить риск появления болезни

Для профилактики фитофторы рекомендуется регулярно удалять нижние листья и пасынки, поливать растения только под корень, не допуская попадания воды на листву, а также постоянно проветривать теплицы.

Кроме того, важно не загущать посадки, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, и своевременно убирать растительные остатки с участка, не используя их для приготовления компоста.