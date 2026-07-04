Ушла из жизни звезда «Вечного зова» и «Карнавала» Екатерина Жемчужная

Советская и российская актриса, а также певица Екатерина Жемчужная ушла из жизни. Звезде сцены было 82 года. О ее кончине стало известно в пятницу, 3 июля. Информацию подтвердили в театре «Ромэн», где артистка служила многие годы, сообщил The Voice.

В некрологе, опубликованном коллегами, отмечается, что жизненный путь Екатерины Андреевны является примером удивительной преданности и искренней любви к искусству. На протяжении своей карьеры она сыграла множество ролей как на театральной сцене, так и в кино. Актриса была удостоена высоких государственных наград и званий.

Коллеги запомнили ее не только как талантливую актрису, но и как добросердечного, сопереживающего и внимательного человека, невероятно красивую женщину, которой хотелось подражать. Екатерина Жемчужная известна широкой публике по ролям в культовых картинах, включая сериал «Вечный зов» и фильм «Карнавал».

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная. Для нее не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — говорится в некрологе.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Свой путь в искусство она начала с обучения в Музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, а затем пришла в театр «Ромэн». Позже она продолжила совершенствовать мастерство в студии Юрия Любимова при этом же театре и окончила актерский факультет ГИТИСа.

За свою долгую творческую карьеру Жемчужная активно снималась в кино и на телевидении. В ее фильмографии насчитывается 44 работы, включая роли в фильмах и сериалах. Среди самых известных проектов с ее участием — многосерийная эпопея «Вечный зов» и музыкальная комедия «Карнавал». Актриса была удостоена высоких государственных наград и званий, а коллеги запомнили ее как невероятно красивую женщину, добросердечного друга и преданного искусству человека.

Ранее сообщалось, что принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе за год до трагедии.