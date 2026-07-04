«Тепловой купол» над США: аномальная жара сорвала День независимости и заставила плавиться асфальт в Нью-Йорке

Грандиозные празднества по случаю Дня независимости США оказались под угрозой срыва из-за экстремальной жары, охватившей центральную и восточную части страны. Как передает Reuters, муниципальные власти Вашингтона и десятков других крупных городов приняли решение об отмене или переносе запланированных парадов, концертных программ и фейерверков, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, в столице столбики термометров поднялись до отметки 38 градусов, что вынудило организаторов временно приостановить работу Большой американской государственной ярмарки, которая традиционно разворачивается на Национальной аллее и считается одним из центральных событий праздничного дня. Волна отмен прокатилась по всему Восточному побережью: Филадельфия лишилась своего главного парада, а Бостон перенес начало торжеств на более позднее время.

Причиной столь резкого повышения температуры стал метеорологический феномен, известный как «тепловой купол», — зона высокого атмосферного давления, которая действует как гигантская крышка, запирая нагретый воздух над поверхностью земли. Опасные погодные условия затронули свыше 185 млн американцев.

По информации издания, столь интенсивный зной привел к колоссальной нагрузке на энергосистему страны. Крупнейший оператор электрических сетей PJM обратился к населению с просьбой сократить потребление энергии. Жителей предупредили о риске масштабных отключений на фоне возросшего использования кондиционеров. В Нью-Йорке ситуация уже обернулась авариями — порядка 17 тыс. абонентов остались без электроснабжения. Как отмечает агентство, на улицах Манхэттена от палящего солнца начал размягчаться и плавиться асфальт.

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