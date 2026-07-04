Декларация на границе: за какие товары нужно платить пошлину и как правильно заполнить документы

Неправильно оформленный багаж при пересечении границы может обернуться для туриста серьезными проблемами — от внушительного штрафа до конфискации личных вещей. Чтобы избежать неприятностей, необходимо строго соблюдать таможенные правила. Юрист Елена Рудакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно заполнять декларацию и на что обратить внимание при выезде за рубеж.

Зачем декларировать багаж и размер пошлины

Как отметила специалист, по закону некоторые товары подлежат обязательной таможенной декларации при въезде в страну или выезде из нее. К ним относятся драгоценности, наличные денежные средства свыше определенной суммы, электроника, алкоголь, табачные изделия, некоторые виды лекарств и продуктов питания.

«Декларацию нужно подавать в тех случаях, когда стоимость багажа превышает установленный лимит», — сказала Рудакова.

Эксперт объяснила, что оплата пошлины производится, только когда количество вещей превышает установленную норму по весу и числу единиц. Размеры платежей зависят от способа перевозки:

самолетом, поездом, автомобилем или пешим путем — 30% от стоимости превышенного веса, но не меньше четырех евро за килограмм;

почтой — 15% от превышенного веса, однако минимальная ставка составляет два евро за килограмм.

«Эти правила применяются при перемещении товаров между странами — членами Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). При этом данная норма действует только при ввозе товаров из-за пределов Союза. При вывозе груза сверх норм пошлина не взимается», — поделилась Рудакова.

Юрист отметила, что при пересечении государственной границы нередко приходится сталкиваться с таким понятием, как «красный коридор». Его проходят пассажиры, чьи личные вещи требуют обязательного декларирования согласно установленным нормативам. Пассажиры, перевозящие большие объемы денежных средств, ювелирные изделия, алкоголь и табак, электронику или дорогие подарки, обязаны выбирать именно этот путь.

Фото: [ istockphoto.com/Asawin_Klabma ]

«Проход через зеленый коридор подразумевает автоматическое подтверждение отсутствия товаров, подлежащих декларированию», — напомнила собеседница издания.

Как проходит процедура заполнения декларации

Эксперт советует предварительно изучить законы страны назначения, чтобы избежать случайных нарушений. Незнание требований не избавит от санкций со стороны государственных органов. Иногда невнимательность туристов становится причиной серьезных последствий.

Юрист уточнила, что подготовить документ можно заранее или воспользоваться услугами сотрудников пограничного контроля.

«Заполнить таможенную декларацию можно в день отъезда до прохождения через границу. Также можно скачать и заранее заполнить бланк на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) или заполнить онлайн в личном кабинете на сайте ФТС. Заполненная форма печатается и предъявляется при прохождении границы», — объяснила она.

После успешного оформления документа в аккаунте появится УИН-код (уникальный идентификационный номер), который необходимо показать сотрудникам таможни при проверке.

Ответственность за неправильное декларирование

Юрист предупредила, что, согласно статье 16.2 КоАП РФ, за отсутствие декларации или предоставление ложных сведений предусмотрен административный штраф. Он варьируется от половины до двойной стоимости перевозимых товаров и может сопровождаться конфискацией имущества.

Должностные лица рискуют получить штраф в размере от ₽10 до 20 тыс.;

юридические лица — от ₽50 до 300 тыс.

Возможна дополнительная мера наказания — изъятие предметов административного правонарушения.

Фото: [ istockphoto.com/chekat ]

«Нарушение таможенных правил и отказ от декларирования определенных категорий товаров может повлечь даже уголовную ответственность», — заключила Рудакова.

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