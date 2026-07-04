В Химках депутат Галина Болотова передала гуманитарную помощь для нужд СВО

В Химках продолжается системная работа по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Очередную партию груза в четверг, 2 июля, передала в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» депутат Галина Болотова, которая уже длительное время служит основным центром аккумуляции и распределения необходимых вещей и продуктов.

Как подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, сбор помощи осуществляется на постоянной основе. В важной работе участвуют народные избранники, представители общественных организаций, волонтерского корпуса и активные горожане, желающие внести свой вклад в общее дело.

«Помощь тем, кто в ней нуждается, — это наш общий долг. Мы не можем оставаться в стороне. Будем продолжать эту работу и делать всё, чтобы оказать максимальную поддержку военнослужащим и жителям присоединённых территорий», — сказала Галина Болотова.

На сегодняшний день в Химках оборудовано две стационарные площадки для приема гуманитарной помощи, куда может обратиться любой желающий. Первый пункт — общественная приемная партии «Единая Россия» — находится по адресу: улица Мельникова, дом 12. Он открыт для посетителей по будням с 10:00 до 18:00. В пятницу график работы сохраняется до 18:00.

Второй пункт — региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» — расположен на улице 9 Мая, дом 18Б. Здесь в будние дни помощь принимают с 10:00 до 18:00, а по пятницам — до 16:45. Жители могут присоединиться к акции и оказать посильную поддержку тем, кто сегодня находится на передовой или нуждается в заботе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Химок.