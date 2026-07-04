Одна ошибка при поливе может оставить дачников: когда лучше поливать растения в жару

Жаркая и сухая погода может серьезно снизить урожайность овощных культур, если неправильно организовать полив. Агроном Леонид Суровцев рассказал, какие правила помогут сохранить влагу в почве, защитить растения от стресса и избежать распространенных ошибок. Об этом пишет REGIONS .

Почему нельзя поливать грядки днем

По словам специалиста, полив в самые жаркие часы приносит растениям больше вреда, чем пользы. Попавшие на листья капли воды могут способствовать появлению термических ожогов, а большая часть влаги быстро испаряется с поверхности почвы, не успевая достичь корневой системы.

Кроме того, влажная листва создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, включая фитофтороз и мучнистую росу. Агроном рекомендует проводить полив только утром или вечером, направляя воду непосредственно под корень.

Глубокий полив помогает растениям пережить жару

Специалист отметил, что частый поверхностный полив делает растения более уязвимыми к засухе. В этом случае корни начинают развиваться ближе к поверхности, где почва быстрее пересыхает.

Для полноценного увлажнения вода должна проникать на глубину залегания основной корневой системы. Для томатов и перцев это около 20–30 см, а для огурцов и кабачков — до 40 см. По словам агронома, лучше проводить редкий, но обильный полив, чем ежедневно лишь слегка увлажнять верхний слой земли.

Как сохранить влагу в почве

Для уменьшения испарения влаги специалист советует использовать мульчу. Слой скошенной травы, соломы или торфа помогает почве дольше оставаться влажной и защищает ее от перегрева.

Еще одно важное правило — использовать воду комнатной температуры. Слишком холодная вода из колодца или скважины может вызвать у растений температурный стресс и замедлить их развитие.

По мнению агронома, соблюдение этих простых рекомендаций позволит растениям легче переносить жаркую погоду и поможет сохранить хороший урожай.