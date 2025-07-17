Флорист поделилась, как ухаживать за комнатными цветами знойными днями

Мастер-флорист Серафима Агеенко в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях ухода за комнатными растениями в период высоких температур.

Эксперт рассказала, что в первую очередь необходимо выбрать правильное местоположение цветов. Не стоит выносить растения на балкон. Лучше выделить для горшков место в помещении, куда попадает рассеянный свет. Прямые солнечные лучи сжигают листву.

«У нас редко бывают дома растения, которые любят непосредственно свет», — отметила Серафима Агеенко.

Мастер-флорист считает, что на протяжении дня необходимо опрыскивать воздух с пульверизатора в тех комнатах, где находятся цветы. Перед поливом необходимо проверить почву. Если она сухая (на два-три сантиметра от основания кашпо), то горшок ставят в таз с водой. Эксперт рекомендует дождаться полного намокания почвы. Процедуру называют отпоем.

По мнению Агеенко, одна из распространенных ошибок — переливать растения. Эксперт рекомендует регулярно проверять состояние почвы. Лить воду на листья также не стоит. Достаточно один раз в день опрыскивать воздух. В противном случае растение начинает болеть.

«Вот тогда могут возникнуть и мошкара корневая, и грибок», — рассказала флорист.

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