«Меня отчислят скоро»: жители Красноярска обсуждают ежедневные пробки

Утро 10 ноября для жителей микрорайона Ботанический в Красноярске началось традиционно — с заторов на пути в центр города, сообщил prmira.ru.

По информации издания, уже с ранних часов движение затруднено на улицах Попова, Тотмина, Высотной, Гусарова, Свободном и Годенко. По данным 2gis, горожане связывают происходящее с неисправностью светофора на перекрестке Тотмина и Гусарова. Именно этот участок стал главной точкой напряжения: сбои в работе регулировки движения усугубили и без того плотный поток машин.

По данным издания, в комментариях жители делятся накопившимся раздражением. Одни с горькой иронией замечают, что добраться до работы даже в отпуске, видимо, не суждено. Другие удивляются, что улица стоит уже в такую рань, когда город только просыпается. Общий тон высказываний — усталость от повторяющейся изо дня в день картины и ощущение, что ситуация не меняется: пробки в Ботаническом стали привычной частью утреннего маршрута.

«Меня отчислят скоро из-за пробок», — написал один из комментаторов.

По данным издания, заторы фиксируются и в других частях города. Сложная обстановка наблюдается на Дубровинского, Красрабе, Свердловской, Коммунальном мосту и ряде других участков. Таким образом, утро 10 ноября стало испытанием не только для жителей Ботанического, но и для автомобилистов по всему Красноярску.

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