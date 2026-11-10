Атака беспилотников ВСУ на регионы России 10 ноября 2026: Севастополь, ЛНР, режимы опасности

В ночь на 10 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Севастополе, где силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали восемь БПЛА. В Луганской Народной Республике из-за ударов произошло массовое отключение электроэнергии. Режим беспилотной опасности действовал в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, однако о последствиях на земле не сообщалось.

Севастополь: восемь сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные, подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников. По его словам, никто из людей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Луганская Народная Республика: массовое отключение электроэнергии

Ночью 10 ноября в Луганске и других муниципалитетах ЛНР произошло массовое отключение электроэнергии после удара украинских БПЛА. Власти предупредили, что из-за угрозы новых атак восстановительные работы могут осложниться, энергоснабжение будут возвращать с учетом обстановки и требований безопасности.

Белгородская, Воронежская и Смоленская области: режим беспилотной опасности без последствий

Вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября режим беспилотной опасности действовал в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях. Несмотря на объявленную угрозу, ни о каких последствиях на земле не сообщалось, все аэропорты страны работали в обычном режиме.

Другие регионы: режимы ракетной и беспилотной опасности

Ракетная и воздушная опасность вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября объявлялась в Курской, Ростовской, Волгоградской, Запорожской областях, в ЛНР, ДНР и Адыгее. Тревога по БПЛА («красный уровень») объявлялась в Крыму, Краснодарском крае, Смоленской, Херсонской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях. «Желтый уровень» опасности по БПЛА был объявлен в Новгородской, Тверской, Псковской и Липецкой областях.