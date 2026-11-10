Овечкина ждет «теплый» прием в Оттаве: канадские украинцы готовят акцию против капитана «Вашингтона»

Украинцы в Канаде устроят акцию в знак протеста против приезда Овечкина

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Украинский канадский конгресс устроит в Оттаве митинг в знак приезда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает CTV.

Акцию планируют устроить перед ареной, где в ночь на 11 ноября по московскому времени «Вашингтон» сыграет с «Оттава Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Канадские украинцы не могут простить Овечкину участие в рекламном ролике в поддержку «Единой России».

В «Оттаве» заявили, что знают о готовящейся акции и примет усиленные меры безопасности. Впрочем, в клубе надеются, что митинг пройдет мирно.

Овечкин впервые после ажиотажа по поводу ролика прибудет в Канаду. Ранее в чемпионате «Вашингтон» встречался в основном с американскими клубами, а игра против «Монреаль Канадиенс» была домашней.

41-летний Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. Нападающий провел в чемпионате 15 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

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