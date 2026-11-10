Вопрос жизни и смерти двигателя: эксперт рассказал, какие жидкости выбрать для китайской машины зимой

Российская зима — серьезное испытание для любого автомобиля. Европейские и японские марки изучены вдоль и поперек, а вот подготовка китайских машин — от Geely и Haval до Chery и Changan — у владельцев вызывает много вопросов. Электроника на морозе может вести себя непредсказуемо, а жидкости порой преподносят неприятные сюрпризы, сообщил inkazan.ru. Редакция издания разобралась, как достойно встретить первые заморозки и не превратить утренний запуск двигателя в лотерею.

Моторное масло: только зимние маркировки

От качества жидкостей зависит, будет ли двигатель жить долго. Экономить здесь нельзя. Для зимы подойдут масла с низкотемпературными свойствами — с маркировкой 0W или 5W. Как объяснил эксперт Дмитрий Матвеев, летнее масло на морозе загустеет: запуск станет тяжелым, а первые минуты работы двигатель проведет «всухую», что резко ускорит износ. В худшем случае мотор вообще не заведется.

Антифриз: главная слабость машин из КНР

По мнению эксперта, это самая частая проблема китайских автомобилей. С завода в них нередко заливают жидкость, рассчитанную на мягкий климат — до −15 или −25 °C. Для средней полосы России этого мало: при первом серьезном морозе радиатор может разорвать.

Омывайка: летнюю слить полностью

Правило простое: летнюю жидкость нужно слить до того, как она замерзнет в форсунках и шлангах и разорвет их, отметил эксперт. Заливать стоит зимнюю и с запасом: если в регионе бывает −25, специалист советует брать канистру до −30 °C. Дешевая омывайка на изопропиловом спирте на холоде густеет, брызжет плохо и оставляет на лобовом стекле опасную мутную пленку.

«Не смешивайте антифризы разных типов (в том числе „китайский“ и „европейский“). В системе охлаждения может произойти химическая реакция с образованием пены или тяжелого осадка, который забьет каналы радиатора. Также обязательно осмотрите шланги на наличие микротрещин и подтеков — на морозе задубевшая резина лопается в первую очередь», — заявил Матвеев.

Ранее сообщалось, что автоэксперт назвал первый признак мошенничества при покупке автомобиля.