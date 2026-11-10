Агент раскрыл детали перехода Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Баринов сменил клуб в зимнее трансферное окно 2026 года. Воспитанник «Локомотива» не смог договориться с клубом о новом контракте. Кузьмичев рассказал, что договоренность была достигнута за три дня до того, как пост генерального директора занял Борис Ротенберг, оставалось поставить подписи. Однако новый гендиректор существенно изменил условия договора, понизив зарплату футболиста.

«Для игрока нет разницы, кто генеральный директор. Есть договоренность с руководством клуба? Есть. Естественна реакция игрока: «Если вы ко мне так относитесь, то у меня есть возможность зимой принять решение о переходе в другой клуб», — рассказал Кузьмичев.

Также агент отметил, что к тому моменту было очевидно, что в «Локомотиве» уже нет слаженного коллектива: председатель совета директоров, спортивный директор, генеральный директор, главный тренер — каждый из них по-разному видел вектор развития команды.

Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА пять матчей, не отметившись результативными действиями. 22 августа в матче как раз против «Локомотива» полузащитник получил травму крестообразной связки. Вернуться на поле Баринов сможет не раньше весны.

Ранее Кузьмичев рассказал о том, что «Галатасарай», возможно, подпишет новый контракт с Алексеем Батраковым.