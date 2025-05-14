Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в соцсети Х рассказала, что новый пакет санкций против России включает ограничения против танкеров, сообщил РБК.

Глава Еврокомиссии предположила, что иногда российскую нефть перевозят танкеры, которые передвигаются под флагами других стран. Именно они и войдут в перечень ограничений, утвержденный 17-м пакетом санкций против России.

«Мы включили в список еще 189 судов теневого флота, которые будут направлены против российского экспорта энергоносителей», — написала фон дер Ляйен в своем Х.

AFP сообщил, что новый пакет санкций согласовали в среду, 14 мая. Информацию изданию предоставили некоторые дипломаты. По данным Financial Times, Евросоюз подозревает, что некоторые страны помогают России обходить санкционные ограничения. Предполагается, что помощь оказывают Турция, Сербия, Вьетнам, ОАЭ и Узбекистан.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила журналистам, что утвердить новый пакет санкций дипломаты могут 20 мая. В этот день ожидается проведение Совета ЕС по иностранным делам. В Кремле неоднократно отмечали, что введение санкций не отразится на стремлении страны добиться поставленных целей. Кроме того, Россия успешно адаптировались к изменениям, акцентируя внимание на внутреннем производстве. Текущая экономическая ситуация свидетельствует о правильно выбранном курсе развития.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен уличена в сокрытии данных о вакцинах.