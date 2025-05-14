Урсула фон дер Ляйен уличена в сокрытии данных о вакцинах от COVID-19

Согласно решению Европейского суда, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана виновной в утаивании данных, касающихся договоров на приобретение вакцин от COVID-19 в период с 2021 по 2023 год, передает ТАСС.

В судебном постановлении говорится об обоснованности аргументов истца. Обвинения в адрес фон дер Ляйен были выдвинуты изданием The New York Times в 2023 году. Газета утверждала, что глава Еврокомиссии неправомерно отклонила запрос на публикацию текстовых сообщений, в которых она согласовывала с руководителем Pfizer Альбертом Бурла условия контрактов на закупку вакцин для стран Евросоюза на сумму, превышающую €30 млрд.

Американская газета обратилась в суд ЕС, оспаривая отказ Еврокомиссии предоставить доступ к этим СМС, которые, по мнению юристов истца, содержат информацию, представляющую общественный интерес.

Переписка велась в 2021 году, а сами контракты заключались с 2021 по 2023 год. Еврокомиссия долгое время воздерживалась от комментариев по этому вопросу, а затем заявила, что сообщения якобы были «ошибочно удалены» и поэтому не могут быть обнародованы.

Следует отметить, что данное решение суда ЕС не устанавливает меру вины фон дер Ляйен и не влечет за собой каких-либо дисциплинарных или уголовных санкций, однако оно может послужить основанием для подачи новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Юридическая служба ЕК имеет право обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что глава ЕК фон дер Ляйен призвала начать процесс вступления Украины в ЕС.