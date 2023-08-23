Forbes: 82-я бригада ВСУ стремительно быстро для недельных боев теряет технику

«Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2 британского производства, 40 бывшими немецкими гусеничными боевыми машинами пехоты Marder и 90 колесными БМП Stryker, она немедленно начала терять технику», - рассказывает журналист Дэвид Экс

Автор издания Дэвид Экс рассказывает, какую тактику выбрало командование ВСУ. Пока одна боевая бригада выполняет задачи в ходе СВО, другая находится в тылу. Это позволяет быстро проводить ротацию в зоне вооруженного конфликта. Так, 82-я украинская десантно-штурмовая бригада с начала контрнаступления еще ни разу не выходила в бой. Недавно бойцов отправили в зону СВО, чтобы дать время отдохнуть коллегам.

«Это жизненно важная, но опасная работа, особенно для двух членов экипажа и до девяти саперов, которые ездят на легкобронированных М1132. Большинство военных машин для разминирования построены на тяжелых корпусах танков с толстой броней, но не M1132. Американская фирма General Dynamics Land Systems спроектировала Strkyer так, чтобы его можно было перевозить по воздуху. Другими словами, легкие», - поясняет эксперт Дэвид Экс

Журналист отмечает, что сразу после появления в зоне спецоперации военные начали стремительно терять технику. Автор задается вопросом, что могло стать причиной таких больших потерь? Вероятнее всего то, что бойцы были отправлены разминировать минные поля. Подобные работы проводят на M1132 – эффективные, но легкие боевые машины. Журналист считает, что их вес – это недостаток для разминирования российских ограждений. Преимущество в том, что M1132 легко транспортировать из одной страны в другую. Автор издания отмечает, что информация о том, выжили ли военные ВСУ, отсутствует.