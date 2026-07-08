Подмосковный робот Светлана обработала более 3,5 млн звонков от пациентов

С начала 2026 года робот Светлана обработала более 3,5 млн звонков от пациентов Подмосковья, одновременно она может принимать до 600 звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана — это не просто голосовой помощник, а полноценный цифровой инструмент, который делает медицину в Подмосковье более доступной и современной», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, робот работает круглосуточно и без выходных. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, помощник напоминает о визите к врачу и предлагает продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат с помощью телемедицинской консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.