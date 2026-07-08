В «Первом квартале» Ленинского округа поставили на кадастровый учет школу

В «Первом квартале» Ленинского округа поставили на кадастровый учет новую школу, рассчитанную на 1675 мест, девелопер проекта — «Брусника». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составила 27 тыс. кв. м, оно станет самым большим в округе. Там обустроили 67 многофункциональных кластеров, столовую, два спортивных зала, библиотеку с зонами для чтения, проектной работы и медиалабораторией, амфитеатр. Для начальных классов предусмотрено отдельное учебное крыло с выходом в зеленый двор с игровыми площадками, огородом, домиками для птиц и насекомых.

На территории квартала уже возвели шесть корпусов, детский сад, соседский центр. Там также возводят многофункциональный паркинг с благоустроенной крышей.

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