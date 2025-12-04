«Форсаж» по-русски: госавтоинспекторы применили оружие для задержания лихача-бесправника

В Кемеровской области — Кузбассе госавтоинспекторы применили табельное оружие для задержания лихача-бесправника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

По информации ведомства, водитель автомобиля «Тойота Витс» покидал парковку, расположенную возле кафе. Сотрудники госавтоинспекции подали ему сигнал о необходимости остановиться. Водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

«Госавтоинспекторы включили спецсигналы и проблесковые маячки, после чего начали преследование нарушителя», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, водитель продолжал игнорировать требование остановиться: он нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные ситуации. Автоинспекторы применили табельное оружие для того, чтобы лихач прекратил создавать опасные условия для других участников движения. Согласно законодательству, первый выстрел был предупредительным — стреляли в воздух. Следующий — по колесам.

По данным ведомства, автомобилем управлял 34-летний житель Таштагола. Он признался, что пытался уехать от сотрудников, но ничего не вышло. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У водителя нет прав. За нарушение дорожного движения россиянину назначены административные штрафы, общая сумма которых достигла 110 500 руб. Машина отправлена на специализированную стоянку.

«Сотрудники госавтоинспекции составили в отношении автомобилиста 17 протоколов, в том числе пять — за выезд на полосу встречного движения, семь — за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также за невыполнение требования об остановке транспортного средства, разворот в местах, где такие маневры запрещены, отсутствие полиса ОСАГО», — отмечено в сообщении.

