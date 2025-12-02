В Подольске провели профилактический рейд по безопасности дорожного движения

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области до этого призвали автовладельцев быть аккуратными на поворотах в связи с наступлением зимы.

Мероприятие в Подольске было направлено на повышение безопасности дорожного движения в местах с высокой интенсивностью движения пешеходов и транспорта.

Сотрудники ГИБДД провели разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, акцентируя внимание на необходимости соблюдения правил перевозки детей с использованием специальных удерживающих устройств и важности применения световозвращающих элементов в темное время суток. В ходе рейда были проверены более 40 транспортных средств.

Инспекторы работали на участках, где ранее фиксировались нарушения, связанные с неправильным переходом проезжей части и перевозкой несовершеннолетних без детских кресел. В рамках профилактики участникам дорожного движения раздавали тематические памятки и светоотражающие элементы, административные протоколы в этот раз не составлялись.

