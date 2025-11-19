Фото с обезьяной обернулось вакцинацией: раменские врачи продолжили лечение, начатое в Таиланде

Медики отметили, что за 1,5 года в травматологическое отделение с аналогичными травмами поступили пять пациентов. Путешественница, которая обратилась за помощью недавно, посетила тайские острова. Жительница Раменского решила сфотографироваться с обезьяной. Животное укусило за руку неожиданно. В местной больнице туристке оказали первую помощь: промыли и обработали рану. Специалисты также начали вакцинацию от бешенства.

По данным издания, дома женщине предстояло продолжить лечение. Россиянка обратилась в Раменскую больницу. Ей сделали прививку. Впереди — еще три укола, которые проводят в соответствии с определенным графиком.

«Укус дикого животного может представлять серьезную угрозу для здоровья, поэтому важно получить первую помощь и пройти антирабическую вакцинацию от бешенства», — прокомментировала врач-травматолог Раменской больницы Светлана Макарова.

Доктор Макарова обратила внимание, что животное может казаться милым только на первый взгляд. В случае укуса важно сразу обратиться за медицинской помощью. Не стоит игнорировать совет, если рана кажется незначительной. Не менее важно следовать рекомендациями врачей.

