Россиянки лечат насморк вибраторами: врачи в шоке от нового «лайфхака» и его плачевных последствиях

Россиянки начали применять вибраторы для облегчения симптомов насморка. Руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, в чем опасность такой процедуры.

Как пишут СМИ, таким способом многие пытаются избавиться от зависимости от назальных капель и хронической заложенности носа. Эксперт Тен отметила, что утверждение, что вибрация помогает при заложенности носа, имеет под собой определенные физиологические основания.

«Густая, вязкая слизь в пазухах [синусах] плохо эвакуируется. Вибрация, особенно низкочастотная, может способствовать ее “разжижению” и продвижению по естественным соустьям пазух в полость носа. Представьте, что вы стучите по тюбику с засохшим клеем, чтобы он пошел. Принцип отчасти похож», — пояснила специалист.

По ее словам, вибрационный массаж в области проекции гайморовых и лобных пазух (по бокам от носа и в области надбровий) может рефлекторно улучшать микроциркуляцию крови и лимфы.

«Временное улучшение оттока жидкости может незначительно уменьшить отек слизистой оболочки и облегчить носовое дыхание. Это тот же принцип, что и при ручном массаже пазух, который иногда рекомендуют врачи, но усиленный техникой», — заявила она.

Однако такой метод может дать временное субъективное облегчение за счет описанных выше механических и рефлекторных эффектов. Но здесь кроются серьезные риски, отметила эксперт.

«Я категорически не рекомендую использовать подобные методы для самолечения. Маскировка гнойного процесса — главная опасность. Это самый серьезный риск. Если у вас развился не просто вирусный ринит, а бактериальный синусит [гайморит, фронтит], в пазухах скапливается гной. Гной — это не просто слизь, это плотная, инфицированная масса. Вибрация может не “пробить” заложенность, а, наоборот, способствовать распространению инфекции. Усиление кровотока и механическое воздействие может привести к орбитальным осложнениям — распространению инфекции в глазницу, и даже к внутричерепным осложнениям, таким как менингит или абсцесс мозга», — предупредила эксперт.

Врач добавила, что вибраторы и электрические зубные щетки не предназначены для нежной слизистой оболочки носа и хрупких костных структур.

«Неумелыми действиями можно повредить слизистую, вызвать кровотечение или травмировать носовую перегородку. Чтобы массаж пазух был эффективным и безопасным, нужно точно знать их анатомическую проекцию. Не все пазухи доступны для воздействия снаружи. Люди, не обладающие этими знаниями, могут часами “массировать” щеки, не воздействуя на саму пазуху, или, что хуже, оказывать давление на не предназначенные для этого области», — выразила мнение специалист.

По ее словам, этот метод не лечит причину насморка — будь то вирус, аллергия или бактериальная инфекция.

«Он лишь на время снимает симптом. Пациент, почувствовав облегчение, откладывает визит к врачу, в то время как болезнь прогрессирует и переходит в хроническую форму. Если вы ищете немедикаментозные способы облегчить состояние при насморке, существуют куда более безопасные и доказанные методы», — сказала она.

Специалист выделила следующие способы:

Промывание носа солевыми растворами. Это золотой стандарт для разжижения и эвакуации слизи;

Туалет носа после промывания с использованием аспиратора (для детей) или аккуратного высмаркивания (для взрослых);

Дренирующий массаж пазух подушечками пальцев. Его технику может показать врач. Он гораздо безопаснее, так как человек контролирует силу нажатия и не травмирует слизистую;

Ингаляции с физраствором через небулайзер для увлажнения дыхательных путей.

«Использование вибраторов для лечения насморка — это русская рулетка. Возможное кратковременное облегчение не стоит риска тяжелых осложнений. Если вас беспокоит стойкая заложенность носа и "капельная зависимость" — это веский повод обратиться к оториноларингологу для постановки точного диагноза и назначения адекватного, безопасного лечения», — заключила Тен.

