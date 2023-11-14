Фотограф из Нижнего Тагила, который отсидел срок за убийство жены, продолжает карьеру

Фотограф Дмитрий Лошагин, который ранее провел девять лет в колонии, продолжает работать по специальности, сообщает tagilcity.ru .

Еще год назад фотограф Лошагин вышел из тюрьмы и дал интервью местному изданию, в котором рассказал об адаптации к жизни вне колонии. До сих пор он привлекает внимание СМИ по разным причинам.

Во-первых, интересно то, что сам Дмитрий Лошагин свою вину отрицает. Мужчину обвинили в убийстве жены. Версия следствия следующая: жена приревновала фотографа из-за того, что он подарил букет цветов другой женщине. Началась ссора. Супруг убил женщину. Суд эту версию посчитал правдоподобной.

Тело женщины Юлии было найдено в лесу в 2013 году. Она была раздета и искалечена, обгоревшая. Гражданин Лошагин ни разу не признал вину ни на стадии следствия, ни в зале суда.

Во-вторых, во время рассмотрения дела, мужчина подал встречный иск матери погибшей супруги. Он требовал вернуть деньги за часть общего с погибшей имущества. Суд постановил матери выплатить экс-супругу 285 тысяч рублей.

Страница социальной сети мужчины настроена так, что писать комментарии могут только друзья. Он по-прежнему проводит фотосессии, хотя в колонии освоил другую профессию. К Дмитрию обращаются семейные пары и беременные, девушки модельной внешности. Он пишет, что готов встретиться с клиентом из любого города.

«Мой мир — это люди, духовность, фотография, путешествия и кошки. А какой твой?» — пишет Лошагин на своей странице ВК.

Фотограф вышел из колонии по условно-досрочному освобождению, но за годы пребывания там не раз нарушал закон.