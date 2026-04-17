Два года рвоты и поноса: жительница Мариинска требует проверить детский сад и грозится «пойти выше»

Жительница Кузбасса пожаловалась в социальных сетях на невыносимые условия в одном из детских садов Мариинска, сообщил VSE42.RU .

«Постоянный карантин! С 2026 года уже миллион раз», – написала горожанка в паблике «Подслушано Мариинск».

По словам автора поста, в мариинском дошкольном учреждении уже два года у детей регулярно случаются расстройства желудочно-кишечного тракта — их тошнит и мучает диарея.

Автор поста возмущена тем, что карантин в учреждении стал постоянным. По ее словам, начиная с 2026 года подобные ситуации повторялись бесчисленное множество раз — практически каждый месяц происходит одно и то же.

Горожанка выдвигает пугающие предположения. По ее версии, возможно, кто-то из детей или персонала стал носителем опасной инфекции. Либо, как она не исключает, в самом заведении распространилась устойчивая болезнетворная бактерия, вызывающая кишечные расстройства — так называемая палочка.

Жительница в посте требует немедленно провести тщательную проверку учреждения. В случае отсутствия реакции со стороны ответственных органов она грозится обратиться в вышестоящие инстанции.

«А детский сад не принимает никаких мер. Направления на анализы не дают», – высказала мнение местная жительница.

Власти Мариинского округа, как выяснил VSE42.RU, уже отреагировали на поступившую жалобу. Какие именно меры будут приняты и насколько серьезной окажется ситуация, предстоит выяснить в ближайшее время.

«Запросили информацию у специалистов управления образования», – сказали в ведомстве.

