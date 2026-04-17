Губерниев решил примириться с Еленой Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пожелание главы Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрия Свищева, который захотел примирить его с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

Ранее комментатор по любому поводу критиковал главу ФЛГР и выражал намерение сместить Вяльбе с должности. Свищев пригласил Губерниева на пост своего советника и взялся за примирение давних врагов.

«Скоро будет сенсация!!! Будем триумфально объединяться с Еленой Вяльбе при непосредственном участии Дмитрия Свищева для больших лыжных свершений!!! Пора вместе двигаться к новым победам наших лыж!!! Как говорил Владимир Ленин — чтобы объединиться, надо сначала решительно размежеваться!!!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Комментатор заявил, что «Свищев, Вяльбе и Губерниев — будет мощнейший триумвират».

ФЛГР должна войти в состав объединенной лыжной федерации, которую, предположительно, возглавит Свищев.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему не стоит включать Федерацию фигурного катания на коньках России в состав Союза конькобежцев России.