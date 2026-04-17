В Жуковском направили в суд дело вандала, незаконного хранившего наркотики

Прокуратура города Жуковского направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летнего жителя Московской области, – его обвиняют по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ночью 15 октября 2025 года он ногами и топором разбил шесть многослойных стекол остановки общественного транспорта на улице Гагарина в Жуковском. Помимо этого, мужчина незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотики.

В марте 2026 года сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли более 1,34 г наркотического средства. Вину обвиняемый признал в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.