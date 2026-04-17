Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 17 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на основных автомобильных дорогах зафиксировано более 1 млн транспортных средств, что на 3,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.