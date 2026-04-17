В Подмосковье завершат подготовку к посевной кампании

В Подмосковье завершается подготовка сельскохозяйственных предприятий к началу весенне-полевых работ, старт посевной кампании в регионе запланирован на третью декаду апреля. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пока сельхозтоваропроизводители проводят плановый смотр готовности машинно-тракторного парка, в нем принимают участие инспекторы Гостехнадзора. В частности, они проверяют ее соответствие требованиям безопасности и готовность к сезонной нагрузке

В новом сезоне в Подмосковье в работах задействуют более 3,4 тыс. тракторов, свыше 600 сеялок, 840 плугов, более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов. Проверку уже прошли АО «Предприятие «Емельяновка» в Коломне, входящее в структуру агрохолдинга «ОСП агро», хозяйства Группы Компаний «Дмитровские овощи». По итогам осмотров подтверждена полная готовность машинно-тракторного парка к выполнению сезонных задач.

